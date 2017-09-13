ЕС призвал Россию освободить Чийгоза

Представительство ЕС в Украине призвало российские власти освободить заместителя председателя меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, которого накануне Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам заключения за «организацию массовых беспорядков» в феврале 2014 года — сообщает «BBC-Украина».

«Европейский Союз внимательно следил за делом господина Чийгоза и настаивал на его освобождении — призыв, который мы повторяем и сегодня», — говорится в сообщении Представительства в Facebook.

В ЕС также отметили, что запрет деятельности меджлиса и преследования его руководителей является «серьезными и неприемлемыми нарушениями их прав».

Кроме того, ЕС призвал прекратить дело против другого заместителя председателя меджлиса — Ильми Умерова, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность России.

«Все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове и в Российской Федерации, должны быть немедленно освобождены», — подчеркнул ЕС.

Приговор Ахтему Чийгозу Верховный суд Крыма вынес 11 сентября, приговорив его к восьми годам колонии общего режима.

Господина Чийгоза признали виновным в якобы организации массовых беспорядков в феврале 2014 года и приговорили к восьми годам колонии.

Адвокат Николай Полозов назвал приговор политически мотивированным, незаконным и необоснованным, заявив, что защита планирует его обжаловать.

Кроме того, по словам господина Полозова, этот приговор является прецедентным.

«Российские власти в этом случае судит человека за события, которые произошли на территории Украины, ведь 26 февраля 2014 года по нормам российского закона Крым был частью Украины без каких-либо оговорок», — говорит адвокат.

Источник — http://www.bbc.com/ukrainian/news-41236829