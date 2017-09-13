ЕС рекомендует назначить не полный состав Верховного суда: не теряйте шанс восстановить доверие

Назначение судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе Верховного суда.

Об этом говорится в комментарии представительства ЕС на странице в Facebook.

«В ближайшее время мы ожидаем окончательного решения Высшего совета правосудия по поводу назначения нового состава судей Верховного суда», — сообщили в представительстве.

В ЕС отметили, что «это дает Украине историческую возможность вывести судебную реформу в стране на новый уровень».

«ЕС внимательно следил за процессом отбора и оказал значительную поддержку в этом вопросе. Теперь Высший совет правосудия отвечает за то, чтобы судьями назначались только те кандидаты, чья добродетель, независимость, а также профессионализм несомненны», — заявили в представительстве ЕС.

В связи с этим в ЕС напомнили, что Верховный суд может начать работу в полном составе, и это не является проблемой. «Высокие требования могут привести к тому, что в этом году будут заполнены не все из предусмотренных 120 мест», — говорится в заявлении.

«Верховный суд может начать работу при наличии не менее 65 судей. Назначение хотя бы нескольких судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе», — отметили дипломаты.

Также в ЕС посоветовали Украине учесть последствия в случае назначения кандидатов, в отношении которых есть негативные рекомендации Общественного совета доброчестности. «Создание нового Верховного суда — это уникальная возможность восстановить доверие общества к судебной системе, которую Украина не может упустить», — говорится в заявлении.

14 сентября 2017 года Высший совет правосудия начнет рассмотрение материалов о внесении представления президенту о назначении на должности судей Верховного суда.

Ранее Высший совет правосудия получил от Высшей квалификационной комиссии судей Украины рекомендации относительно назначения на должности судей 120 победителей конкурса в новый Верховный суд.

Источник — https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/12/7070854/