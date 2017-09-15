Жебривский рассказал французам, как быстро остановить войну на Донбассе

14 сентября, губернатор Донетчины Павел Жебривский встретился с «французским» десантом, побывавшим в зоне АТО, включая Авдеевку — сообщает издание «Avdeevka.city».

«Войну на востоке Украины можно завершить мирным путем в течение считанных месяцев, если перекрыть российско-украинскую границу. Об этом говорили с сенаторами Французской Республики — господином Эрве Мореем, председателем группы дружбы «Франция-Украина» сената Французской Республики; Жан-Ивом Леконтом, Жаком Лежандром, а также Жереми Рубеном, сотрудником секретариата Сената Французской Республики и Флорианом Глоагеном, первым секретарем Посольства Французской Республики в Украине», — передает avdeevka.city со ссылкой на Фейсбук Павла Жебривского.

Во встрече также принимали участие народный депутат Украины Юлий Мамчур, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, заместитель руководителя Антитеррористической операции Алексей Ноздрачев.

Эрве Морей заверил, что Франция последовательно поддерживает целостность и суверенитет украинского государства и санкции против России, даже несмотря на то, что они негативно сказываются в том числе и на сельском хозяйстве Франции.

Через сенаторов губернатор Жебривский передал благодарность французскому президенту Эммануэлю Макрону (за принципиальную бескомпромиссную поддержку Украины) и послу Франции в Украине Изабель Дюмон (она уже несколько раз приезжала в Донецкую область и собственными глазами видела, что здесь происходит).

«Заверил гостей: если с помощью Европы мы достигнем мира, то Украина станет хорошим партнером для ЕС и даст значительный толчок развитию европейской экономики, — отметил глава ОГА. — Предложил французскому бизнесу вкладывать свои деньги в Донбасс (ведь лучшие вложения делаются именно во времена больших перемен и преобразований). Мечтаю, чтобы каждая европейская страна имела свой индустриальный парк в Донецкой области. Ведь демонополизация экономики области с помощью европейских партнеров — это фундамент демократизации общества».

Сенаторы заверили, что Франция заинтересована в сотрудничестве с Украиной — как в общественно-политической, так и в экономической плоскости.

Источник — http://avdeevka.city/news/view/zhebrivskij-rasskazal-frantsuzam-kak-bystro-ostanovit-vojnu-na-donbasse-foto