Закон об образовании: “языковую» статью отправили на экспертизу в Совет Европы

Глава депутатской группы «Воля народа» Юрий Москаленко заявляет, что статья 7 закона «Об образовании» направлена на экспертизу в Совет Европы.

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета председателей фракций парламента, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы уже знаем, что 7 статья направлена на экспертизу в Совет Европы на ее соответствие европейским стандартам. Экспертиза будет продолжаться полгода», — сообщил депутат.

Москаленко призвал Председателя Верховной Рады, а также Президента Петра Порошенко подписать принятый парламентом 5 сентября закон о реформе образования, а в период проведения экспертизы языковой статьи закона — продолжить консультации со странами-соседями и донести позицию, что сохранению культурной идентичности национальных меньшинств в Украине ничего не угрожает.

Как сообщал Укринформ, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон «Об образовании», который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в области образования.

В частности, закон предусматривает переходный период для детей, которые поступили на учебу до 1 сентября 2018 года и сейчас учатся на языках нацменьшинств, до 1 сентября 2020 года. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.

С 5 класса дети национальных меньшинств будут начинать учиться на государственном языке, а язык нацменьшинства будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинства относится к языкам Европейского Союза, возможно преподавание также на нем одной или нескольких дисциплин.

В то же время официальные органы ряды стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия данного закона.

В свою очередь министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что Украина готова предоставить на экспертизу Совета Европы 7 статью закона об образовании.

Она убеждена, что эта языковая статья не нарушает тех международных обязательств, которые взяла на себя Украина.

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2307352-zakon-ob-obrazovanii-azykovuu-statu-napravili-na-ekspertizu-v-sovet-evropy.html