Иностранные СМИ не поддержали правительство Украины в ситуации с Саакашвили

Иностранные СМИ оказались не на стороне официального Киева в ситуации с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Об этом говорится в анализе иностранных медиа, опубликованном на ЕвроПравде.

«В целом в мониторинге мировых СМИ не удалось найти ни одного, которое симпатизировало бы позиции Киева. Зато некоторые не скрывали симпатии к позиции Саакашвили и критиковали власть Украины за усиление авторитаризма», — говорится в статье.

При том, что большинство СМИ изложили только факты, их оказалось достаточно, чтобы читатель сделал собственные, неутешительные для Киева выводы.

В то же время отдельные медиа в контексте воскресных событий даже прибегли к сравнению президента Украины Петра Порошенко с его предшественником Виктором Януковичем.

Западные СМИ удивлены тем, что атака Порошенко на Саакашвили произошла несмотря на то, что последний не несет электоральной угрозы для президента.

В то же время иностранные медиа не придали такого значения эпизоду с прорывом границы командой Саакашвили, что возмутило многих в Украине. В статье отмечается, что такая реакция может быть обусловлена тем, что для того же ЕС ситуация с прорывом границы не является таким уж беспрецедентным явлением.

В частности, с начала миграционного кризиса различные страны ЕС неоднократно переживали случаи прорыва границы мигрантами – речь идет и про Венгрию, и про Испанию, и про Британию.

«А значит, реакция иностранных СМИ демонстрирует: нечего рассчитывать на понимание Запада в случае, если в отношении нарушителей границы будут применены слишком жесткие наказания», — говорится в статье.

Источник — https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/11/7070799/