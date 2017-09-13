Интервью с послом ЕС в Украине: «Если Киев не выполнит несколько условий – денег не получит»

В интервью «Сегодня» глава Представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли рассказал, что Украина рискует остаться без 600 млн евро макрофинансовой помощи, почему вопрос членства Украины не стоит в повестке дня и какие реформы Украине нужно провести для имплементации Соглашения об ассоциации.

— Начнем с ключевых заданий, которые сейчас на повестке дня отношений Украины-ЕС. С 1 сентября Соглашение об ассоциации Украина-ЕС начало действовать в полном объем . Какие наши следующие шаги?

— Приоритетом нашего сотрудничества должна быть имплементация Соглашения об Ассоциации и ЗСТ. Подпись и ратификация ничего не значат. То, что действительно важно – это их конкретное выполнение. Ведь если мы совместно справимся с имплементацией, украинская экономика постепенно присоединится к рынку ЕС. Это позволит украинским компаниям экспортировать и инвестировать на европейском рынке, что, в конечном счете, позволит создать новые рабочие места в Украине. И это – наша главная цель для улучшения условий жизни украинцев. Потому наш приоритет на сегодняшний день и последующие несколько лет – эффективная имплементация Соглашения об ассоциации и ЗСТ.

— А что по поводу экспорта леса кругляка? В Украине действует мораторий на вывоз, хотя именно от этого зависел вопрос предоставления Украине пакета макрофинансовой помощи на 600 млн евро. Украина и ЕС уже наши выход из этой ситуации?

— Во время саммита, который проходил в середине июля (очередной саммит Украина-ЕС прошел 13 июля в Киеве – Авт.), президент Петр Порошенко пообещал принять необходимые меры и заверил, что запрет на экспорт этой древесины будет отменен как можно скорее. Со своей стороны, мы пообещали украинским коллегам помочь это сделать. Например, можем помочь провести коммуникационную кампанию: объяснить, что отмена запрета в интересах Украины и заверить, что это не приведет к экологической катастрофе. Вы можете экспортировать древесину и при этом сохранять ваш лес. У нас есть определенный опыт в этом вопросе, которым мы готовы поделиться. Мы готовы работать с Украиной, но очевидно, что с вашей стороны должна быть политическая воля. От правительства и от Рады зависит снятие этого ограничения, которое является нарушением обязательств Украины перед ВТО и ЗСТ.

— То есть, если Украина не отменит мораторий на экспорт леса-кругляка, 600 млн евро макрофинансовой помощи мы не получим?

— Если Украина не снимет запрет на экспорт кругляка, 600 миллионов евро – третий транш макрофинансовой помощи – будет потерян. Решение будет принято до конца этого года, а значит, вы должны получить деньги в начале 2018 года. Но опять-таки, до сих пор есть шесть-семь условий в сфере борьбы с коррупцией, социальных выплат для переселенцев, в области торговли, энергетики, которые так и не были выполнены Украиной. И если так и останется – вы не получите деньги.

— Что по поводу других пакетов финансовой помощи для Украины?

— У нас есть программы сотрудничества на приблизительно 200 млн евро ежегодно. В 2017 году мы используем эти деньги на запуск больших программ в поддержку управления государственными финансами, я уже обсуждал это с министром финансов Александром Данилюком. Еще мы предоставляем программу по смягчению влияния конфликта на некоторых территориях, а также по продвижению энергоэффективности. И, в дополнении к этому, мы предоставляем финансирование технического сотрудничества для реализации двух наших соглашений (ЗСТ и Соглашение об ассоциации) и культурных мероприятий. Также мы готовы мобилизовать деньги для поддержки земельной реформы и реформ в других секторах. Это основные программы, которые мы сейчас приготовили.

Источник — http://www.segodnya.ua/ukraine/intervyu-s-poslom-es-v-ukraine-poroshenko-zaveril-chto-zapret-na-eksport-lesa-kruglyaka-budet-otmenen—1054757.html