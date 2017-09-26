Кабмин одобрил упрощение экспорта в ЕС для бизнеса

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект о присоединении Украины к Региональной конвенции о Пан-Евро-Средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед) – сообщает издание Informer.od.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Следующим шагом должно быть принятие соответствующего законопроекта Верховной Радой Украины.

«В июле этого года Европейский Союз официально пригласил Украину присоединиться к конвенции Пан-Евро-Мед. За этим решением стоит упорная работа украинского правительства», — подчеркнул первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив, выступая на заседании правительства.

Он также подчеркнул, что присоединение к конвенции Пан-Евро-Мед открывает дополнительные возможности в торговле украинским экспортерам. По итогам 2016 года экспорт Украины в страны-участницы конвенции составляет 53% всего экспорта нашего государства. Из них свыше 40% — в страны Европейского Союза, 4,2% — в Турцию, 3,1% — в Египет. За 6 месяцев 2017 года доля украинского экспорта в страны Пан-Евро-Мед уже составляет более 50%, из них 40% — в страны ЕС.

«Страны-участницы конвенции в рамках взаимных соглашений о свободной торговле используют идентичные преференциальные правила происхождения товаров. Т.е. товары, которые получили статус происхождения в одной из стран, можно использовать в производственных процессах в любой из других стран без потери статуса преференциального происхождения», — объяснила важность этого решения заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталия Микольская.

Участие в конвенции Пан-Евро-Мед позволит украинским производителям закупать сырье и комплектующие в странах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) или в странах Средиземноморья, а готовую продукцию экспортировать в ЕС, сохраняя статус преференциального происхождения — ввозить товары по сниженной или нулевой ставке ввозной пошлины.

Однако для полноценного использования преимуществ конвенции необходим будет еще один шаг, а именно — внесение изменений в протоколы о правилах происхождения действующих соглашений о свободной торговле, которые Украина сегодня имеет со странами-участницами конвенции: ЕС, ЕАСТ, Черногорией, Македонией, Молдовой.

Региональная конвенция о Пан-Евро-Средиземноморские преференциальные правила происхождения была принята в 2012 году по инициативе Европейского Союза. Сегодня Пан-Евро-Мед объединяет страны ЕС, ЕАСТ, Турцию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию, Черногорию, Алжир, Египет, Израиль, Иорданию, Ливан, Марокко, Палестину, Сирию, Тунис, Фарерские острова, Молдову. В процессе присоединения к конвенции находится Грузия.

Возможность присоединения Украины к конвенции предусмотрена положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. От присоединения Украины к этому инструменту регионального сотрудничества ожидается рост возможностей для преференциального экспорта отечественных товаров на перспективные рынки, что будет сопровождаться большим использованием производственного потенциала, открытием новых возможностей кооперации в торговле между сторонами, в т.ч. путем привлечения к региональным и международным цепям создания добавленной стоимости, а также увеличит прирост объемов прямых иностранных инвестиций и будет способствовать открытию новых производственных мощностей, говорится в сообщении.

Источник — http://informer.od.ua/news/kabmin-odobril-uproshhenie-eksporta-v-es-dlya-biznesa/