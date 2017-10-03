Как Европейский Союз помогает Украине в восстановлении разрушенного Донбасса?

Аналитика

Валентин Красноперов, Владимир Рыхлицкий

Движения «Сильні Громади» ОО “Центр UA”

Российско-украинская война сильно ударила по инфраструктуре Донецкой и Луганской областей. Только за 2015 год, по разным подсчетам, на подконтрольной украинскому правительству территории было повреждено более 10 тысяч домов и других важных объектов, таких как мосты, дороги, водные коммуникации. Вместе с этим на подконтрольную территорию перебралась большая часть переселенцев. Только в Донецкой и Луганской областях переехали около 700 тысяч граждан Украины. Это практически половина из всех переселенцев в стране, которым надо где-то жить, учиться и работать. Такая картина — серьезный вызов для государства, с которым помогают справляться международные партнеры, в том числе и Европейский Союз.

Общий объем финансовой помощи Украине от ЕС с июля 2014 года составляет около 399 млн евро. Средства предусмотрены для обеспечения первоочередных потребностей переселенцев с востока (продукты питания, питьевая вода, психологическая реабилитация, медицинская и социальная помощь и т.д.), а также для социальной адаптации и интеграции внутренне перемещенных лиц, восстановления социальной инфраструктуры и учреждений здравоохранения.

Восстановление мостов – пример помощи ЕС

Во время боевых действий в Донецкой и Луганской областях было подорвано большое количество важных мостов и путепроводов. В частности это касается моста в Северодонецке, который был разрушен в период с 20 по 21 июля 2014 года.

Мост очень большой и требовал значительных ресурсов на реконструкцию. Его длина составляет 300 метров и ширина 7 метров. Во время его реконструкции за грантовые деньги ЕС в рамках программы «Поддержка регионального развития в Украине» было потрачено на капитальный ремонт 1 млн. 523 тыс. евро, где вклад ЕС составил 1 млн. 430 тыс. евро.

Сам мост значительно облегчил сообщение между двумя близкими городами – Северодонецком и Лисичанском.

Этот мост был отстроен в конце 2016 года, а уже в этом году он был признан лучшим объектом помощи ЕС за рубежом.

Жилье для переселенцев

Как уже указано выше, на подконтрольной территории Луганской и Донецкой областей проживает почти половина переселенцев страны — 700 тыс. граждан. Такое количество людей нуждается в дополнительных инфраструктурных объектах, в том числе и жилье. Ресурсов у местного самоуправления не так много, к тому же эти жилые фонды оставляют желать лучшего. Поэтому Европейский Союз определил одним из своих направлений ремонт и строительство общежитий для переселенцев.

В начале июня этого года Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоганнес Ган приехал в Мариуполь и принял участие в церемонии открытия общежитие для 35 семей.

Ранее Европейский Союз выделял 800 тысяч евро на ремонт одного общежития в Славянске и 1,8 млн. евро на ремонт трех общежитий в Краматорске. Также 1,5 млн. евро было выделено Днепропетровской области на жилье переселенцам. Эти проекты реконструируют в софинансировании с органами местной власти, которая добавляет 10% к сумме гранта ЕС.

Школы и детские садики

Европейский Союз выделяет средства также на ремонт и реконструкцию зданий школьных образовательных учреждений. В частности, такие проекты осуществляются в Александровке, Бахмуте, Мариуполе и других городах Донецкой области.

Проекты реконструкции предусматривают повышение энергоэффективности помещений после замены окон, утепления и реконструкции систем отопления. Кроме того, на территории школ устанавливают спортивные площадки.

Также, в прошлом году, при поддержке ЮНИСЕФ, была закуплена мебель, спортивное оборудование и текстильные материалы для 12 детских садов в областях, близких к прифронтовым территориям. В сотрудничестве с местными органами власти ЮНИСЕФ обеспечил создание около 1 тыс. дополнительных мест в дошкольных учебных заведениях в регионах с большим количеством внутренне-перемещенных лиц.

Водоснабжение

Во время боевых действий неоднократно подвергался повреждениям центральный водопровод КП «Вода Донбасса», который обеспечивает водой ряд городов области. В частности, после того как в 2014 году регион на несколько месяцев остался без воды, начали поднимать вопрос диверсификации источников водоснабжения. Было принято решение привести в порядок Карловское водохранилище, которое не использовалось с 1988 года. С тех пор от насосной станции остались только стены без крыши и затопленный водой машинный зал. Однако сохранились внешние сети, водозаборный и береговой колодцы, соединенные между собой подводными трубопроводами.

Восстанавливают водозаборную станцию на Карловском водохранилище при финансовой поддержке Общества Красного Креста в Украине. На эти цели было выделено около 18 млн. грн. Реализация проекта проходит в три этапа: установление насосной станции, строительство линии электропередачи, сооружения инфраструктуры вокруг водохранилища для регулирования уровня воды.

Сейчас восстановительные работы продолжаются. Завершить их планируют уже к концу ноября этого года. Водохранилище станет резервным источником подачи воды для жителей Покровского, Селидово, Доброполья и соседних с ними городов и сел.

Повышение качества медицинского обслуживания

В рамках международной технической помощи ЕС Мариуполь получил более 1,3 млн. евро. Часть этих средств использовали на строительство блок-модуля амбулатории «Центра первичной медико-санитарной помощи №5», что в микрорайоне «Восточный». Амбулатория способна принимать до 290 пациентов в смену.

Помещение было построено и оборудовано за средства Европейского Союза на общую сумму более 2,6 млн. грн., а также при частичном софинансировании ЗАО «Метинвест». Открыли амбулаторию в октябре прошлого года.

В амбулатории работают 22 медика, которые предоставляют услуги диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний, травм, отравлений, патологических состояний и оказания неотложной медицинской помощи. Медучреждение обслуживает около 12 тысяч жителей прилегающих территорий.

Психологическая реабилитация детей, которые пострадали от войны

Почти треть среди внутренне перемещенных лиц в Украине — дети. Десятки тысяч из них получили психологические травмы в результате постоянных обстрелов, разлуки с близкими и друзьями.

Именно поэтому в апреле прошлого года в Селидово при поддержке ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины и благодаря финансовой поддержке Правительства страны ЕС Германии открыли Центр поддержки семьи.

Главной задачей Центра является защита детей и возвращение их к нормальной полноценной жизни. Центр будет предоставлять психологическую помощь детям и их семьям, пострадавшим в результате войны на востоке Украины. Психологи ведут там просветительскую работу на тему гигиены, гендерного равенства, выбора профессии, чтобы молодежь и дети находили свое место в социуме.

В планах ЮНИСЕФ открыть еще 19 подобных заведений на территории Донецкой и Луганской областей, чтобы охватить около 250 тыс. детей.

Подытоживая, стоит отметить, что Европейский Союз, наряду с другими международными организациями, оказывает существенную помощь Украине для преодоления последствий военных действий для различных категорий населения в городах Донецкой и Луганской областей. Кроме уже предоставленной финансовой поддержки, ЕС готовит масштабную программу по оказанию помощи в восстановлении разрушенной в результате российской агрессии инфраструктуры на востоке Украины. Как сообщил представитель Мальты, которая председательствовала в ЕС в первой половине 2017 года, Ян Борг, средства на это предусмотрены в финансовом плане на 2018-2020 годы.