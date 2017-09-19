Климкин в Нью-Йорке встретился с коллегами из стран ЕС

18 сентября в ходе рабочего визита Министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк для участия в 72-й сессии ГА ООН состоялась его встреча с европейскими министрами иностранных дел Швеции Марготом Валльстрёмом и Польши Витольдом Ващиковским, сообщает пресс-служба КМУ.

Во время встречи были обсуждены пути взаимодействия Украины с Польшей и Швецией в рамках ООН, в частности Совета Безопасности.

Павел Климкин поблагодарил своих коллег за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, которую эти страны предоставляют в рамках ООН, других международных организаций и форумов. Была отмечена необходимость продолжения политико-дипломатического давления на РФ как страну-агрессора и оккупанта, а также противодействия российским деструктивным действиям и пропаганде.

В развитие инициативы Президента Украины стороны обсудили вопросы развертывания на территории нашего государства миротворческой операции под эгидой ООН, которая может способствовать восстановлению мира и безопасности на Донбассе

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250277323&cat_id=244277212