Климкин: Украина гарантирует развитие языков нацменьшинств

Министр иностранных дел Павел Климкин обещал, что Украина будет делать все для развития языков национальных меньшинств. Об этом министр написал в Twitter — сообщает «Liga.Net».

«Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского языка и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность», — написал он.

Министр добавил, что большинство учеников украинских школ с венгерским языком обучения не могут сдать ВНО по украинскому языку. «Есть проблемы интеграции: 75% выпускников Береговского района не сдали ВНО по украинскому языку. Должны улучшить ситуацию без потери качества образования на венгерском языке», — подытожил Климкин.

5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. В языковом вопросе депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов — в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

8 сентября МИД Венгрии назвал этот закон «ножом в спину» из-за якобы ущемления прав венгерского меньшинства в Украине.

Источник — http://news.liga.net/news/society/14818240-klimkin_ukraina_garantiruet_razvitie_yazykov_natsmenshinstv.htm