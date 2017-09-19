Климпуш-Цинцадзе: Гендерное равноправие во власти нужно довести до уровня европейских стран

На встрече с молодыми лидерами во время 14-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, как достичь равенства для женщин и мужчин во власти и ответила на вопросы молодежи, сообщается на ФБ-страничке Офиса Вице-премьер-министра.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что украинское общество остается патриархальным. «Многие задаются вопросом: а зачем женщины во власти? Все очень просто. Если какое-то важное решение принимают только мужчины, они смотрят только на одну, чисто профессиональную сторону вопроса, и часто какие-то важные детали остаются без внимания. Часто такие решения недееспособны. Если же в процесс вовлекаются женщины, решения будут более качественными и устойчивыми, поскольку вместе мужчины и женщины рассмотрят его со всех сторон и учтут все детали и возможные последствия», — сказала она.

«Когда я пришла в политику, сначала была противником квот для женщин. Но впоследствии решение о введении квот для женщин в местных органах власти дало свой результат: женщины стали чаще пробовать свои силы, идя к власти. К сожалению, мы, законодательно введя квоты, не ввели механизма наказания за их несоблюдение. Пока нам не стоит ожидать, что гендерное равноправие во власти будет автоматически соблюдено, как это происходит в Дании или Франции. Пока, временно, нужно устанавливать квоты на уровне законодательства», — подчеркнула вице-премьер-министр.

В украинском парламенте сейчас только 12% женщин. «Но эти женщины, поскольку чувствуют свою двойную ответственность и вызовы, такие активные, что иногда кажется, что парламент имеет половину женщин в своем составе», — резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

Источник – https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/posts/1469579989823283