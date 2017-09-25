Климпуш-Цинцадзе: Определение перспективы членства в ЕС является важным для Украины

Чрезвычайно важно обеспечить, особенно для стран ЕС, чтобы Украина перестала слышать об этих, так сказать, колебаниях — имеет Украины европейскую перспективу или нет, потому что никто не может лишить украинцев европейской перспективы. Об этом сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, в интервью для Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сообщается на ФБ-страничке Офиса вице-премьера.

«Мы всегда были частью Европы, и нашему украинскому народу решать, хотим ли мы подать заявку на членство в ЕС или нет. Поэтому в соглашении, регулирующего деятельность Европейского Союза, есть статья 49, которая позволяет любой европейской стране подать заявку на членство в ЕС», — подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

«Я считаю неблагоприятным моментом то, что мы слышим о все эти колебания, является ли Украина частью Европы, может ли она быть частью Европы — в определенный момент, когда она будет готова», — акцентировала вице-премьер.

На сегодня Украина не говорит о том, чтобы получить членство, а о том этапе, когда она будет готова подать заявку на членство в ЕС.

Соглашение об ассоциации делает возможным создание условий для внутренней трансформации в стране. Поэтому, по словам Климпуш-Цинцадзе, наличие политического решения, наличие внутреннего решение будет рациональным для перспективы членства Украины в ЕС.

Важным на сегодня является определение такой перспективы. «Поэтому я считаю, что наличие этого, так сказать, сознательного долгосрочного решения и сохранения своего участия, вырабатывая, моделируя решение для значительного количества сложных аспектов — это будет ответ. И это значит — долгосрочный план для государств. И, по моему мнению, это будет оптимальная поддержка и помощь», — резюмировала вице-премьер.