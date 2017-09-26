Климпуш-Цинцадзе: после выполнения ассоциации не будет аргументов против членства в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что выполнение Соглашения об ассоциации поможет убедить ЕС в вопросе присоединения Украины.

Об этом она заявила на встрече с журналистами в Киеве – сообщает «Европейская правда».

Климпуш-Цинцадзе сказала, что считает некорректным любое прогнозирование возможных сроков вступления в ЕС, однако напомнила, что Соглашением об ассоциации предусмотрено его полное выполнение Украиной в течение 10 лет.

«Максимально быстрое выполнение соглашения позволит внедрить в Украине европейские практики», — заявила вице-премьер

«После выполнения Соглашения не будет аргументов ни в Украине, ни в ЕС, почему Украина не могла бы быть членом ЕС», — убеждена она.

В то же время Иванна Климпуш-Цинцадзе признала, что выполнение соглашения не будет простым, и спрогнозировала усиление давления со стороны тех бизнес- и политических групп, которым выгодно сохранение действующих правил игры.

«Сейчас будет все больше сопротивления в тех областях, где выполнение директив ЕС будет наступать на интересы (влиятельных)групп в Украине», — отметила она.

Как известно, Украина уже сейчас заметно отстает в выполнении Соглашения об ассоциации, что превращается в системную проблему.

Источник — https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/26/7071481/