КМЕС учит патрульных Киева, Львова и Харькова техникам безопасного вождения

Сорок восемь патрульных полицейских Киева успешно закончили курс по безопасному вождению, который организовала Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС). Целью тренинга, который длился почти месяц, было совершенствование профессиональных навыков правоохранителей через теорию и практику управления автомобилем в сложных погодных условиях, в стрессовых и чрезвычайных ситуациях. Программа направлена на уменьшение количества ДТП с участием патрульных полицейских и рисков для участников дорожного движения.

В общем, курс по безопасному управления от КМЕС посетят 144 патрульных полицейских Киева, Львова и Харькова. Кроме теоретических занятий и практики вождения вместе с инструктором, тренинг предусматривает упражнения по маневренности, скорости и вождению на скользкой поверхности. Так, для отработки навыков вождения на дорогах, покрытых льдом, в патрульных автомобилях была выключена система ESP (электронный контроль устойчивости), чтобы создать условия, приближенные к реальным. Через интенсивность учений, КМЕС еженедельно обеспечивала патрульные машины новым комплектом шин и дополнительным топливом.

«КМЕС с удовольствием поддерживает Патрульную полицию в ее стремлении повысить профессионализм своих сотрудников. Объективная цель тренинга — это научить полицейских водить прежде всего безопасно и эффективно, а не быстро, — заявил советник КМЕС по общим вопросам правоохранительной деятельности Йонеле Михаю. — Тему безопасности на украинских дорогах нельзя игнорировать, поскольку по уровню ДТП страна занимает одну из первых строчек в Европе. Патрульные полицейские должны быть не только образцом безопасного поведения на дороге, но и взять на себя инициативу в этом направлении».

Источник — http://www.euam-ukraine.eu/ua/news/euam-trains-patrol-police-in-kyiv-lviv-and-kharkiv-on-safe-driving-techniques/