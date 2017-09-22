Мариуполь войдет в тройку городов страны, присоединившихся к Европейской ассоциации «Энергетические города»

Мариуполь присоединится к Европейской ассоциации местных органов власти в сфере переходной энергии «Энергетические города», если депутатский корпус поддержит данный проект решения, сообщает горсовет.

Директор Департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности горсовета Ваагн Мнацаканян, докладывая на постоянных комиссиях этот вопрос, акцентировал, что учитывая значимость и актуальность повышения уровня эффективности использования всех видов энергетических ресурсов, уменьшения расходов из городского бюджета на оплату энергоносителей и получение максимального эффекта от внедрения энергоэффективных мероприятий, принято решение присоединится к ассоциации «Энергетические города» (Energy Cities).

Членами данной организации, в первую очередь, становятся города, которые ставят перед собой цели по повышению энергоэффективности.

В Украине всего два города являются участниками «Энергетических городов»: Львов и Ивано-Франковск.

«Мариуполю это даст доступ к подходам, к программному обеспечению по данному направлению, ресурсам, проектам, плюс – это дополнительный бонус городу для участия в международных программах», ‒добавляет Ваагн Мнацаканян.

Председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта и связи, депутат Юрий Дорошенко, подчеркнул, что данный проект решения станет отправной точкой в формировании благоприятного энергоэффективного климата и имиджа Мариуполя.

Источник – http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/59c3753453243