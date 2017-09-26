Меркель заявила о готовности усилить санкции против РФ

Ангела Меркель — канцлер Германии во время интервью журналистам заявила, что главы стран, входящие в «Большую семерку» готовы пойти на ужесточение санкций против Российской Федерации, если та допустит обострения конфликта на Донбассе. Но в то же время она подчеркнула, что ни Германия, ни другие страны G7 не хотели бы такого разворачивания событий и прибегать к крайним мерам.

Стоит отметить, что ранее Ангела Меркель выразила свою заинтересованность вопросом введения миротворческого контингента a на территорию Донбасса.

Так же она добавила, что говорила с Владимиром Путиным – президентом Российской Федерации относительно необходимости размещение «голубых касок» на всех регионах, где присутствуют наблюдатели ОБСЕ, в частности на Донбассе.

Источник — http://novostiua.net/main/95662-merkel-zayavila-o-gotovnosti-usilivat-sankcii-protiv-rf.html