Министры иностранных дел Украины и Греции встретились в Нью-Йорке

В ходе рабочего визита Министра иностранных дел Украины Павел Климкин в Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась его встреча с Министром иностранных дел страны ЕС Греции Никос Коциас, сообщает пресс-служба МИДа.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений и взаимодействия в рамках международных организаций.

Одной из главных тем стал вопрос продвижения инициативы Украины относительно размещения миротворческой операции ООН на оккупированной территории Донбасса.

Отдельное внимание было уделено нарушению прав человека в оккупированных Россией частях территории Украины, вопросу политических заключенных.

Министр иностранных дел Греции пригласил Павел Климкин посетить Грецию с официальным визитом в ближайшее время.

Источник – http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/59841-u-nyju-jorku-vidbulasya-zustrich-ministriv-zakordonnih-sprav-ukrajini-ta-greciji