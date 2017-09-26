Минэкономики: На ЕС приходится 40% от общего объема торговли Украины

Евросоюз по результатам I полугодия 2017 остается одним из основных торговых партнеров Украины с удельным весом торговли товарами и услугами 39,9% от общего объема торговли Украины.

Об этом говорится в «Показателях торговли Украины с ЕС за I полугодие 2017 года», опубликованном на сайте МЭРТ – сообщает «Укринформ».

«По результатам 6 месяцев 2017 г. Европейский Союз остается одним из основных торговых партнеров Украины с удельным весом торговли товарами и услугами 39,9% от общего объема торговли Украины (по сравнению с аналогичным периодом 2016 уменьшилась на 0,6 процентных пункта)», — говорится в сообщении.

В отчетном периоде объемы экспорта в ЕС увеличились на 22,8% (или на 1737 млн долл. США) и составили 9365,5 млн. долл. США. Удельный вес экспорта товаров и услуг в страны ЕС увеличился на 0,6% и составил 37,5% от общего объема экспорта товаров и услуг Украины. Также произошло увеличение объемов импорта из ЕС в денежном выражении (на 21,3% или на 1858,2 млн. долл. США).

Удельный вес импорта из стран ЕС за указанный период уменьшился на 2,1 п.п. и составил 42,3% от общего объема импорта в Украину.

В двусторонней торговле между Украиной и ЕС за 6 месяцев 2017 г. сальдо сложилось отрицательным (-1307,9 млн. долл. США) и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 на 140,2 млн. долл.

В торговле товарами между Украиной и ЕС наблюдается ощутимое оживление торговли. Так, объемы торговли товарами в денежном выражении увеличились на 24,9% (или на 3542,7 млн. долл.) и составили 17743,6 млн. долл.

Источник — https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2312325-minekonomiki-na-es-pripadae-40-vid-zagalnogo-obsagu-torgivli-ukraini.html