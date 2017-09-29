Национальная транспортная стратегия позволит Украине выйти на европейский рынок и увеличить ВВП – эксперт из ЕС

Ключевой эксперт по юридическим вопросам проекта «Поддержка имплементации Соглашения об ассоциации и Национальной стратегии в секторе транспорта Украины» Альберто Бергонзо рассказал о том, как Соглашение с ЕС позволит Украине выйти на европейские рынки, получить новые возможности для бизнеса и повысить ВВП – пишет издание «Подробности».

Об этом шла речь во вторник, 26 сентября, на семинаре «Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС. Транспортная отрасль», с участием руководства Николаевской ОГА, заместителя Министра инфраструктуры Украины Виктора Довганя, и экспертов Альберто Бергонзо и Яна Валента, передает корреспондент pd.

Эксперт Альберто Бергонзо подчеркнул важность создания четкой Национальной транспортной стратегии с конкретными проектами и целями, которые будут реализованы.

— Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС – это не просто перечень мероприятий, которые должны выполнить. Аспекты будут касаться очень широкого круга вопросов. От увеличения справедливой конкурентоспособности и качества предоставляемых услуг в сфере транспорта, до защиты окружающей среды. Необходимо разработать четкий менеджмент инфраструктуры, внедрить стандарты и иметь стратегию, которая будет единой, комплексной с конкретными целями и полностью реализованными проектами. Для этого должны быть определены конкретные подходы, которые позволят Украине выйти на европейский рынок, — прокомментировал Альберто Бергонзо.

Также эксперт обозначил необходимые изменения для внедрения Национальной транспортной стратегии.

— С повышением стандартов транспортный сектор станет более эффективным и более конкурентным, что приведет к уменьшению расходов и стоимости услуг. Увеличение координации в вопросах транспорта позволит сократить временные затраты на решение проблем и поиск новых возможностей. Обязательно нужно повысить стандарты безопасности. На сегодня в Верховной Раде разработан законопроект, согласно которому планируют в дальнейшем тестировать дороги с точки зрениях их безопасности. При помощи уменьшения налогов на импорт также появится возможность получить полный доступ к публичному рынку ЕС. Необходимы также культурные изменения в Украине, касательно отношения к проекту, его планированию и финансированию. Потому что сегодня условия для бизнеса и инноваций в Украине не очень открыты и прозрачны, с точки финансирования. Как показывает опыт других стран, с которыми было подписано Соглашение об Ассоциации, внедрение всех необходимых условий позволило повысить ВВП в среднем на 30%, — сообщил Альберто Бергонзо.

Резюмируя, эксперт отметил, что развитая инфраструктура поможет Украине увеличить объемы торговли и предоставит новые бизнес-возможности для работы на более конкурентном рынке с новыми энергетическими ресурсами.

Источник — http://podrobnosti.mk.ua//2017/09/29/nacional-naya-transportnaya-strategiya-pozvolit-ukraine-vyyti-na-evropeyskiy-rynok-i-uvelichit-vvp-ekspert-iz-es.html