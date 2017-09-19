На вьезд в ЕС может появиться еще один пункт пропуска

Словацкая журналистка Катарина Клекнерова подняла тему открытия нового пункта пропуска между Украиной и страной ЕС Словакией. Речь идет о возможном создании КПП между словацким селом Улич Пряшевского края и украинским населенным пунктом Забродь Великоберезнянского района, сообщает «Рmg.ua».

Сельский председатель села Улич Ян Голинка говорит, что открытие нового пункта пропуска позволит жителям Улицкой долины Словакии не тратить 52 км езды к Убли, где есть ближайший пограничный переход, где существуют многочасовые километровые очереди. Между этими селами через границу всего 2 км.

Туристы из города Кошице в комментарии телевизионщикам отметили, что открытие такого пункта пропуска позволит развить как туризм, так и все, ведь здесь есть хорошая природа.

Журналистка, в свою очередь, рассказала о гастрономических достопримечательности, в частности, о дегустации известного местного деликатеса — лягушачьих лапок, а также о самой длинной липовой аллеей и различных мероприятиях в Ужгороде.

Кроме того, уникальные буковые леса и деревянные храмы привлекают туристов со всего мира.

Стоит отметить, что украинско-словацкая комиссия решит вопросы функционирования пункта пересечения через несколько недель.

Источник – https://pmg.ua/life/63486-u-slovachchyni-zagovoryly-pro-vidkryttya-shhe-odnogo-punktu-propusku-na-ukrainsko-slovackomu-kordoni