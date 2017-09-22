На польском телеканале стартовала программа для украинцев
Польский телеканал Superstacja начал трансляцию новой еженедельной информационной передачи на украинском языке «На часі UA». Первый выпуск передачи вышел 16 сентября, сообщает «Радио Польша».
«На часі UA» — это еженедельная программа с информацией и советами для полутора миллионов украинцев, проживающих в Польше», — говорится на сайте телеканала.
В получасовом выпуске представлены наиболее важные события из жизни украинского меньшинства в Польше, а также те, которые касаются двусторонних польско-украинских отношений.
Программа выходит каждую субботу в 21:45.
До сих пор программы на украинском языке существовали только на региональных каналах Польского общественного телевидения (в Белостоке и Ольштыне). Также в эфире общенационального канала TVP3 выходит ежемесячный публицистический выпуск «Теленовини».
Источник – http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/326730