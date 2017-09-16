Суббота, Сентябрь 16, 2017
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Новости 15.09.17
16.09.2017
admin
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Полный выпуск новостей от 15.09.2017
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Вступила в силу единая согласованная форма ветеринарного сертификата для экспорта молока и молокопродуктов из ЕС в Украину
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