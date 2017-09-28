Обсуждены лучшие мировые практики формирования энергетической политики в сфере возобновляемой энергетики

25-26 сентября 2017 г. в Киеве в рамках Программы технической помощи ЕС EU4Energy при содействии Минэнергоугля Украины состоялся Форум «Возобновляемые источники тепла и лучшие практики по энергетической политике», организованный одной из самых авторитетных межправительственных организаций — Международным энергетическим агентством (МЭА) – сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

Во время Форума рассматривались глобальные тенденции и подходы в реализации политики странами-участницами по возобновляемым источникам энергии, тематические исследования, отражающие специфику страны, региональные и международные аспекты.

Особое внимание уделено вопросу формирования энергетической политики странами участниками. «Одобренная Правительством Энергетическая стратегия Украины на период до 2035 года определяет ключевые ориентиры и приоритеты развития топливно-энергетического комплекса на долгосрочную перспективу», — отметила Наталья Бойко, заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции, во время открытия Форума.

В Форуме приняли участие представители министерств и ведомств Украины и стран партнеров МЭА (Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова, Азербайджан, Беларусь), ведущих энергетических организаций, Европейской Комиссии и эксперты МЭА по вопросам энергоэффективности, энергетической безопасности и статистических данных в сфере энергетики.

От Минэнергоугля в мероприятии участвовали заместитель директора Департамента стратегии развития ТЭК и инвестиционной политике Виталий Кушниров и заведующий сектором сотрудничества с международными организациями Управления международного сотрудничества и европейской интеграции Николай Колесник.

Источник — http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=9C79C90FDC0E9ADFC29E642DD361DEB0.app2?art_id=245239892&cat_id=35109