ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму, который организация считает оккупированной территорией. Доклад управления размещен на его официальном сайте, сообщает издание «РБК».

«Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки и, по крайней мере, одна внесудебная казнь», — говорится в докладе ООН.

В 2014 году в Крыму законы Украины были заменены законами Российской Федерации «в нарушение обязательства по международному гуманитарному праву уважать существующее законодательство оккупированной территории», утверждают в ООН. Это привело к произвольному исполнению антиэкстремистского законодательства. «Наиболее пострадавшими» от этой практики в ООН называют противников референдума о судьбе Крыма, проведенного в марте 2014 года, — журналистов, блогеров, активистов и сторонников организации «Меджлис крымско-татарского народа», которая была признана запрещенной в России в 2016 году.

«Под предлогом борьбы с экстремизмом власти России в Крыму проводили домашние обыски, запугивали и задерживали членов крымско-татарской общины», — утверждает ООН.

В организации напомнили, что среди сотен задержанных и осужденных — украинский режиссер Олег Сенцов, арестованный в 2014 году. По данным ООН, как минимум три человека из задержанных погибли из-за плохих условий содержания.

ООН предлагает России 20 рекомендаций, призывая «исполнять свои обязательства как оккупационной власти и соблюдать права человека в Крыму».

Источник — http://www.rbc.ru/politics/25/09/2017/59c8d9b29a7947026084f503