27 сентября 2017 года Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибйорг Гисладоттир – сообщает пресс-служба КМУ.

Приветствуя И.Гисладоттир с недавним избранием на должность Директора БДИПЧ, Министр П.Климкин призвал ее продолжить предыдущие усилия этого института ОБСЕ по реагированию на серьезные вызовы на пространстве ОБСЕ в гуманитарной сфере, вызванные вооруженной агрессией РФ против Украины.

Министр подчеркнул приверженность Украины обязательствам ОБСЕ в области прав человека, демократии и верховенства права. Подчеркнул важность тщательного мониторинга БДИПЧ ситуации в незаконно оккупированных АР Крым, Севастополе и в ОРДЛО, а также активного привлечения Бюро к защите прав человека и основных свобод на временно оккупированных территориях Украины.

Источник — http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250302763&cat_id=244276429