«План Маршалла для Украины»: 5 млрд евро в год обеспечат рост экономики до 6-8%

14 сентября состоялось межведомственное совещание и пресс-брифинг по совместной украинско-литовской инициативе под названием «Новый европейский инвестиционный план для Украины и других стран Восточного партнерства» (т.н. «План Маршалла для Украины»). «План Маршалла» презентовали Первый вице-премьер-министр — Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, экс-премьер Литовской Республики Андрюс Кубилюс и народный депутат Украины Анна Гопко.

«Европейский Союз и западные доноры в 2014-2017 годах очень помогли нам средствами для макроэкономической стабилизации и позволили начать восстановление экономики. Но вспомним, как послевоенная Европа осуществила экономический прорыв. Куда были направлены средства международной поддержки? «План Маршалла» — это план инвестиций в реальный сектор: инфраструктуру, агробизнес, кредитные инструменты для малого и среднего бизнеса», — пояснил Степан Кубив.

Андрюс Кубилюс, со-автор «Плана Маршала для Украины» рассказал, что инициатива основана на опыте Литвы в проведении реформ в 1990-х годах.

«Мы понимаем, что для того, чтобы удержать надлежащий темп реформ, нужно поддерживать мотивацию общества и политиков. Для Литвы такой мотивацией была перспектива членства в ЕС, которую нам предложили с самого начала», — отметил экс-премьер.

По словам Андрюса Кубилюса, ЕС сделал много для Украины: заработал безвизовый режим и соглашение об ассоциации, но сейчас стоит вопрос, как дальше будут развиваться украинско-европейские отношения. «План Маршалла» — это инструмент, который должен продемонстрировать украинскому обществу поддержку европейских партнеров.

Андрюс Кубилюс отметил: «По подсчетам экспертов, 5 млрд евро инвестиций в экономику в год обеспечат Украине ежегодный рост экономики на 6-8% и добавил, что по инициативе литовских коллег именно такие объемы финансирования взятые в расчет «Плана Маршалла».

Народный депутат Анна Гопко, в свою очередь, отметила, что уже начала работать рабочая группа, состоящая из представителей Правительства и Парламента. Задача рабочей группы совместно с литовской стороной — до 25 сентября разработать конкретные шаги и меры инвестиционного плана, которые будут представлены на Саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года.

Источник — http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250267450&cat_id=244276429