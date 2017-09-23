Помощь Европейского Союза сохраняет жизни украинцев

Аналитика

Валентин Красноперов,

Политический аналитик, Координатор движения «Сильні Громади»

Российско-украинская война уже длится три года. Только сегодня, в результате военных действий, в разминировании нуждается около 10 тысяч квадратных метров на территории Донецкой и Луганской областей. А международные эксперты из гуманитарной организации HALO Trust, как и представители украинского правительства, в частности, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, отмечают, что на это потребуется не менее 10-15 лет. Проблема усугубляется тем, что на Востоке страны гибнет много людей от разрывов противотанковых мин. И часто их жертвами становятся маленькие дети. Возникает вопрос, как противодействовать этой беде и с помощью чего?

Цена и последствия войны

В мае 2017 года Женевский международный центр по гуманитарному разминированию сообщил, что Украина уже два года является лидером по количеству жертв противотанковых мин. В 2016 году было 37 случаев подрывов, от которых пострадал 101 человек. По сравнению с данными 2015 года, количество жертв увеличилось на 4%.

26 августа этого года на мине подорвались 2 женщины вблизи г. Волноваха. 22 августа неподалеку Березового подорвались на мине мужчина и женщина. А еще раньше, 7 августа, в Лиманском районе мине подорвался мужчина, который собирал грибы. Как видим, только за август имеем несколько жертв среди гражданских лиц.

Такую существенную проблему трудно преодолеть без международной помощи. Ведь качественное гуманитарное разминирование требует значительного человеческого, технического и финансового ресурса. И, несмотря на то, что Украина имеет серьезную школу разминирования и является участником миссий по разминированию в разных уголках планеты, все же нам не хватает современного оборудования. На помощь нам приходят международные партнеры, крупнейшими из которых являются страны ЕС.

Финансовая и техническая помощь стран ЕС

Представители Европейского Союза уже с 2015 года заявляли о желании помочь Украине в гуманитарном разминировании. В частности, об этом заявлял директор департамента России, Восточного партнерства, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Гуннар Виганд.

Как отмечают в Украинском независимом центре перспективных исследований, уже 2 октября 2015 года в Париже между лидерами Украины, Франции и Германии была достигнута договоренность о том, что Париж и Берлин помогут Украине в разминировании территории, что будет осуществляться под эгидой ОБСЕ. Непосредственно деятельностью по гуманитарному разминированию занимается Координатор проектов ОБСЕ в Украине, что отражено в приоритетах его деятельности на 2016 год, а общий бюджет на проекты ОБСЕ в Украине был увеличен с 3 до 3,6 млн. евро. В рамках проекта ОБСЕ «Помощь правительства Украины в очистке территории на Востоке Украины от остатков войны» в декабре 2015 года была запущена электронная система ІМСМА, которая позволяет составлять карты потенциально опасных участков и содержит базу данных о разминированных объекты. В рамках проекта поставляется оборудование, проводится обучение украинских саперов и информационные кампании в учебных заведениях и для гражданского населения освобожденных территорий.

На май 2017 только Государственная Служба по чрезвычайным ситуациям получила 200 тысяч евро материально-технической помощи от Европейского Союза.

Относительно недавно, в июне 2017 года, Австрия заявила, что поможет Украине в гуманитарном разминировании и выделит 1 млн евро. Кроме стран ЕС, значительную помощь в гуманитарном разминировании предоставляет НАТО, Япония и США.

ДСНС и Министерство обороны с начала войны начали разминировать регион. Именно они требуют наибольшей материально-технической помощи от партнеров.

В апреле 2017 года Франция передала спасателям помощь на сумму 1,5 млн. евро. Речь идет об оборудовании, предназначенном для дистанционного разрушения взрывоопасных предметов, в частности взрывных устройств на растяжках и мин-ловушек. Оборудование повышает уровень безопасности пиротехников и расширяет возможности обезвреживания большего количества опасных взрывчатых предметов.

«В начале войны у нас было советское оборудование, а если было и новое, то низкого качества. Это снижало удобство при разминировании и влияло на безопасность с худшей стороны, — говорит Анатолий Красноперов, майор службы гражданской защиты, начальник группы пиротехнических работ (город Славянск) части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области. — Помощь от западных партнеров, в частности ЕС, начала поступать с начала войны, но особенно с 2015 года. В основном это оборудование и средства защиты по новейшим технологиям стран ЕС, которые часто передавались через миссии ОБСЕ и НАТО. На сегодня стоит вопрос закупки нам роботов для разминирования, которые значительно увеличат безопасность нашей работы».

Помимо оборудования, как объяснил Анатолий Красноперов, международные партнеры инструктируют наших специалистов по стандартам НАТО. Сейчас такие инструктажи пройдут в октябре, до этого проводились учения с французскими, немецкими и английскими специалистами.

Фото Анатолий Красноперов

Партнеры в разминировании

Европейский союз не только помогает Украине материально-технической составляющей. На Востоке осуществляются и активные миссии гуманитарного разминирования. Этим занимаются неправительственные европейские организации. Партнеры стараются помочь Украине профессиональными специалистами, которые трудно и долго готовятся к этому делу.

С августа 2017 года в Украине начали действовать такие гуманитарные организации разминирования как HALO Trust при финансировании правительства Германии. Сама организация создана в Великобритании. На 2017 год ей было выделено 1,5 млн. евро. Организация занимается разминированием на территориях, где ранее происходили боевые действия в Донецкой и Луганской областях, в частности в Лиманском, Бахмутском и Волновахском районах.

Недавно вблизи Светлодарской дуги группа нашла капсулу погибшего украинского военного, в которой содержалось его последнее послание к жене.

Кроме HALO Trust, с августа в регионе начала работать группа разминирования из Дании. Сейчас она работает вблизи Мирной Долины Попаснянского района Луганщины.

Еще раньше в Донецкой и Луганской областях гуманитарным разминированием занялась еще одна неправительственная гуманитарная организация «Швейцарский фонд противоминной деятельности FCD».

Как видим, европейские страны не оставляют Украину в беде и пытаются помочь решить нам проблему заминированных территорий, на которых еще вчера шли боевые действия. И, как отмечают украинские специалисты, без качественного европейского оборудования сам процесс гуманитарного разминирования длился бы гораздо дольше, что привело бы к увеличению фактов гибели детей и взрослых. Вот и получается, что наше тесное сотрудничество с ЕС спасает жизни украинцев.