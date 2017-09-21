Порошенко: Границы Украины превратятся в восточные границы ЕС еще до членства

В результате реализации инициатив по присоединению к Таможенному и Энергетическому союзу ЕС, Общему авиационному пространству и Единому цифровому рынку границы Украины превратятся в восточные границы Евросоюза еще до того, как страна де-юре присоединится к ЕС.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к участникам Украинского финансового форума, передает Укринформ.

«Украинская сторона уже внесла на рассмотрение руководства Евросоюза новые инициативы относительно стратегического виденья долгосрочного сотрудничества. Это — присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС, Общему авиационному пространству и Единому цифровому рынку. Реализация этих амбициозных инициатив фактически превратит восточные границы Украины в восточные границы Евросоюза еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС. Вследствие такой стратегии мы максимально приблизимся к критериям членства в Евросоюзе», — сказал он.

Порошенко также добавил, что также как дорожную карту реформ рассматривает и Соглашение об ассоциации — его «настольную книгу».

Президент подчеркнул, что Украина на данный момент «секторально интегрируется с ЕС, почти как любая другая страна Евросоюза».

«Думаю, что это важные ориентиры для вашего долгосрочного бизнес-планирования. Вот, готовьте деньги и приходите первыми в страну, которая на наших глазах становится частью единого европейского рынка», — сказал глава государства, обращаясь к участникам форума.

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2309555-granicy-ukrainy-prevratatsa-v-vostocnye-granicy-es-ese-do-clenstva-porosenko.html