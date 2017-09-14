Порошенко и генсек ОБСЕ обсудили размещение мировоторцев на Донбассе

Президент Петр Порошенко провел встречу с новым генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Важной темой встречи стала миротворческая миссия на оккупированной территории на востоке Украины — сообщает издание «Факты».

«Скоординировали подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса», — рассказал об итогах встречи Порошенко.

Кроме того, обсуждалась работа уже находящейся на Донбассе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Президент рассказал, что для усиления оперативной работы такой миссии необходимо новое техническое оснащение — оно повысит качество ежедневной работы наблюдателей.

Коснулись стороны и вопроса украинских политзаключенных в России и на оккупированных территориях. «Призвал генерального секретаря ОБСЕ задействовать все возможные механизмы для освобождения украинских политзаключенных в России и Крыму», — добавил президент.

Источник — http://fakty.ua/245396-poroshenko-i-gensek-obse-obsudili-razmecshenie-mirovotorcev-na-donbasse