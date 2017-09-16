Порошенко предлагает Раде ратифицировать соглашение с ЕИБ о кредите на 120 млн евро

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины «О ратификации финансового соглашения (Проект «Высшее образование Украины») между Украиной и Европейским инвестиционным банком». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, законопроект предусматривает получение 120 млн евро кредита от ЕИБ для повышения энергоэффективности зданий и сооружений учреждений сферы образования, а также на поддержку других инвестиционных проектов в этой сфере.

Также будут привлечены 10 млн евро гранта от фонда Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии (Е5Р).

С украинской стороны предполагается софинансирование проекта, в частности налоговых и таможенных платежей, за счет средств государственных высших учебных заведений — участников проекта или из других источников, не запрещенных законодательством.

Соглашением определено, что общий период погашения займа до 20 лет с даты предоставления соответствующего транша кредита, в том числе льготный период по погашению основной суммы долга до 5 лет.

Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком было подписано 19 декабря 2016 года.

Источник — http://www.newsline.com.ua/economics/poroshenko-predlagaet-rade-ratifitsirovat-soglashenie-s-15092017163400