Порошенко связал победу Меркель с восстановлением целостности Украины

Победа партии канцлера Германии Ангелы Меркель на парламентских выборах приближает восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении Меркель по итогам выборов – сообщает «Украинская правда».

«Искренние поздравления Ангеле Меркель — победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе», — отметил глава украинского государства.

«Четкий кредит доверия объединенной и сильной Европе. Победа, которая приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе», — добавил Порошенко.

Также с победой Меркель поздравил глава украинского правительства Владимир Гройсман.

«Взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами будет развиваться и дальше», — отметил он.

Как известно, по предварительным результатам экзит-полов, проведенных на выборах в Бундестаг, блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, набрал 32.5% голосов и очевидно, именно Меркель станет канцлером в новом правительстве Германии из.

Источник — http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/09/24/7156176/