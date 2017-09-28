Послы ЕС обсудят саммит ВП и упоминание о европейских стремлениях Украины

Послы стран Евросоюза сегодня встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить предстоящий саммит «Восточного партнерства».

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк – передает «Украинская правда».

«Послы ЕС сегодня проведут в Брюсселе первую дискуссию о саммите ВП. Сложные переговоры о европейских стремлениях Украины, Молдовы и Грузии», — написал Йозвяк.

На прошлой неделе он сообщил, что Германия и Нидерланды выступают против признания европейских устремлений Украины, Молдовы и Грузии.

Речь идет о документе, который должны принять по результатам саммита, и официальное упоминание в нем о европейских стремлениях трех стран.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что «Восточное партнерство» нуждается в новой стратегии, а странам-участницам следует предоставить перспективу членства в ЕС.

Источник — http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/27/7071520/