Посольство Британии: РФ должна вернуть Крым и освободить задержанных за несогласие с аннексией

Посольство Великобритании в Украине призвало Россию немедленно освободить всех задержанных и заключенных в связи с их несогласием с действиями российских властей на аннексированном Крымском полуострове.

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине по поводу заключения заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова – сообщает «Европейская правда».

«Осуждение заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения по обвинению в «сепаратизме» вызывает глубокое беспокойство. Это дело является очередным свидетельством систематического преследования Российской Федерацией людей, которые выступают против незаконной аннексии Крыма», — говорится в заявлении.

В британском посольстве подчеркнули, что позиция Ильми Умерова о незаконности аннексии Крыма широко поддержана международным сообществом, в частности, Генеральной ассамблеей ООН и Евросоюзом, который ввел соответствующие санкции против России.

«Мы не признаем и никогда не будем признавать незаконную аннексию Крыма Россией. РФ должна вернуть Крым Украине и немедленно освободить всех задержанных и заключенных в связи с их несогласием с действиями российской власти на Крымском полуострове», — заявили в посольстве Великобритании в Украине.

Источник — https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/27/7071555/