Правительство проводит анбандлинг в том варианте, какой поддерживается Европейским энергетическим сообществом

Рынок природного газа полноценно сможет заработать тогда, когда будет ликвидирована монополия НАК «Нафтогаз». Об этом в комментарии изданию «Обозреватель» заявил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, сообщает пресс-служба КМУ.

Вице-премьер сообщил, что в ближайшее время на заседание Правительства будет вынесено постановление «Некоторые вопросы деятельности на рынке природного газа», которое ведет к завершению процесса анбандлинга — разделению транспортировки и хранения, добычи и продажи газа — в том варианте, который согласован с Секретариатом Энергетического сообщества.

По его словам, позиция Правительства Украины и Европейского энергетического сообщества единая: монополия НАК «Нафтогаз», которая годами цементировалась, должна быть ликвидирована.

«Правительство Украины, которое работает исключительно в интересах народа, как никто другой заинтересовано в обеспечении надлежащего функционирования независимого оператора газотранспортной системы Украины в том варианте, который поддерживается Европейским энергетическим сообществом», — подчеркнул Владимир Кистион.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=250286161&cat_id=244843950