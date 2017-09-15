Представители Госпродпотребслужбы изучали опыт Латвии в интеграции сельского сектора в общий рынок ЕС

4-8 сентября 2017 представители Госпродпотребслужбы в составе украинской делегации обсудили с Министром сельского хозяйства Латвийской Республики Янисом Дуклавсом и специалистами министерства опыт Латвии в сфере развития сельской местности — сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Встреча состоялась в рамках проекта «Укрепление системы консультаций для интеграции сельского сектора в общий рынок ЕС», который реализуется Латвийским центром сельских консультаций и образования.

Целью мероприятия стало обсуждение украинской и латвийской политики сельскохозяйственного и сельского развития, в частности в части интеграции сельского сектора в европейский рынок.

В состав украинской делегации вошли представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, государственного предприятия «Агентство по идентификации и регистрации животных», Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Представители Украины отметили, что для нашего государства в условиях развития сельской местности и адаптации к нормам ЕС особенно актуален и интересен опыт Латвии по поддержке малых производителей сельскохозяйственной продукции, кооперативов, созданных такими производителями, применение различных финансовых инструментов такой поддержки, опыт функционирования системы сельского консультирования и деятельности различных институтов поддержки сельского развития.

В ходе встречи представители Латвии поделились своим опытом по формированию и реализации аграрной политики, адаптации латвийского законодательства в ЕС, деятельности служб поддержки сельского хозяйства и сельского развития, сотрудничества между министерством и фермерскими организациями. Также были обсуждены новые направления и проекты продолжения сотрудничества между Украиной и Латвией.

Источник — http://www.consumer.gov.ua/News/2514/Predstavniki_Derzhprodspozhivsluzhbi_vzyali_uchast_u_viziti_ukrainskoi_delegatsii_do_Latvii