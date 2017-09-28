Представитель ЕС: на украинском рынке зерна нужна диверсификация

Разумное регулирование рынка зерновых будет эффективным тогда, когда все стороны будут заинтересованы в этом процессе. Такую точку зрения высказал атташе по экономическому сотрудничеству, социальному и региональному развитию Представительства Европейского Союза в Украине Борис Филиппов во время круглого стола «Украинский рынок зерна: эффективное регулирование для мирового лидерства» в Киеве – сообщает «Agropolit».

Напомним, по оценкам экспертов, 28% законодательных актов регулирования рынка зерна сегодня не актуальны и их нужно отменить. Украина имеет потенциал стать главным экспортером зерновых в мире. Недавно участники рынка забили тревогу, ведь проект новой зерновой инструкции Минагрополитики может сорвать экспорт.

По его словам, производители, представители правительства и трейдеры должны прийти к общему решению.

Эти решения будут влиять на всю экономику Украины. Украина является серьезным и надежным партнером. Экспорт зерна в ЕС составляет 8,4 млн. т, что является показателем значительного экспортного потенциала. Соглашение об ассоциации и свободной торговле дало Украине беспошлинные квоты. ЕС — большой рынок, который предложил интересные условия для импорта. Самое интересное для ЕС — импорт зерна», — отметил атташе по экономическому сотрудничеству.

Он добавил, что в будущем хотелось бы видеть большую долю экспорта малых и средних предприятий. «Необходимо способствовать диверсификации производства и обеспечить развитие благоприятного бизнес-климата. Благодаря таким встречам, у правительства есть возможность услышать и улучшить условия», — подытожил Борис Филиппов.

Источник — https://agropolit.com/news/5922-predstavnik-yes-ukrayinskomu-rinku-zerna-potribna-diversifikatsiya