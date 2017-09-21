Президент Европейского Совета: Компромисса в вопросе агрессии против Украины быть не может

Президент Европейского совета Дональд Туск жестко высказался по поводу агрессии России против Украины, мирового терроризма и ядерной программы КНДР.

Об этом он сказал в своем обращении на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы всегда внимательно реагируем против нарушения «злом», а также касательно нарушения международного законодательства. ЕС и ООН не должны сомневаться в конфронтации со «злом» … Четко понятно, что в таких делах, как ядерный шантаж Северной Кореи, терроризм, а также агрессия в Украине», — подчеркнул Туск.

Он отметил, что ООН не должна идти на компромисс со «злом».

В своем обращении глава ЕС также затронул глобальные темы климатических изменений, борьбы с терроризмом, реформирования ООН, экономического роста, преодоления кризиса беженцев, решения проблем устойчивого развития стран Африки и в мире в целом.

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2309349-kompromissa-v-voprose-agressii-protiv-ukrainy-byt-ne-mozet-tusk.html