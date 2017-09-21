Президент Польши планирует посетить Украину в этом году

Президент Польши Дуда планирует посетить Украину в этом году. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, передает «Европейская правда».

«Украина и Польша обеспокоены российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017″ и поэтому усилят взаимодействие между оборонными ведомствами двух стран. Об этом в частности шла речь на переговорах президентов обеих стран», — написал он.

По словам пресс-секретаря Порошенко, Дуда планирует посетить Украину в этом году.

Цеголко также отметил, что, по словам Дуды, Польша последовательно поддерживает Украину на пути к членству в ЕС.

Источник – https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/19/7071232/