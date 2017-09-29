Харьковский метрополитен получит 160 млн евро от ЕИБ

Европейский инвестиционный банк одобрил решение выделить Харьковскому метрополитену 160 млн евро кредита на продление Алексеевской линии на 3,5 км. Как сообщает «Лига.Бизнес», информация об этом размещена на сайте ЕИБ.

Проект предусматривает строительство двух станций (Державинская и Одесская), депо и приобретение нового подвижного состава.

«Проект улучшит общественный транспорт в Харькове, расширит сеть метро и сделает его более привлекательным для пассажиров. Ожидается, что инвестиции приведут к сокращению использования частных автомобилей, что снизит негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду», — отметили в ЕИБ.

В ЕИБ подчеркнули, что реализация проекта может потребовать отселения ряда жилых домов и предприятий.

Общая смета проекта составляет 320 млн евро. Еще 160 млн евро кредита должен предоставить Европейский банк реконструкции и развития.

Источник — http://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/3711278-kharkovskiy-metropoliten-poluchit-160-mln-evro-ot-eib.htm