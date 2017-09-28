Ребекка Хармс настаивает, что Порошенко не должен был подписывать закон об образовании

Евродепутат Ребекка Хармс разочарована из-за подписания президентом Украины Петром Порошенко закона об образовании.

Об этом «Европейской правде» сообщили в пресс-службе евродепутата.

По словам Хармс, она была удивлена подписанием закона, особенно после того как депутаты ЕП и Верховной рады на прошлой неделе договорились ожидать мнение Венецианской комиссии по поводу документа.

«После откровенного обмена мнениями с нашими украинскими коллегами это подписание еще больше разочаровывает, это негативно влияет на отношения между Украиной и отдельными государствами ЕС», — отметила Хармс.

Она напомнила, что Украина должна придерживаться Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которая предоставляет четкие рамки для урегулирования ситуации с языками меньшинств, в том числе в школах, и стала в Украине эффективным инструментом для решения этой проблемы в последние годы.

Источник — https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/27/7071553/