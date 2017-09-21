Реформирование рынка труда станет очередным шагом Украины на выбранном пути в ЕС

20 сентября Государственный секретарь министерства социальной политики Украины провел рабочую встречу с представителями Международной организации труда (МОТ), сообщает пресс-служба КМУ.

Темой встречи стало обсуждение проекта МОТ «Укрепление администрации труда с целью улучшения условий труда и преодоления незадекларированного труда», который финансируется за счет ЕС.

Эксперты Международной организации труда представили разработанный план реализации проекта и поделились собственным видением основных компонентов проекта и его цели.

Так, по словам эксперта Департамента вопросов труда, инспекции труда и безопасности и гигиены труда Арсения Фернандеса Родригеса — «эффективная инспекция труда является не самоцелью проекта и не его конечной целью, но инструментом для достижения лучших условий труда».

Государственный секретарь Министерства поблагодарил коллег из Международной организации труда за важнейшую помощь, которую их организация предоставляет Украине, и акцентировал внимание на важности диалога с социальными партнерами при подготовке и внедрении изменений в трудовом законодательстве, а также подчеркнул важную роль представителей МОТ в проведении такого диалога.

«Данный проект не только поможет нам в борьбе с таким негативным явлением как незадекларированный труд, который негативно влияет как на экономику государства, так и на условия труда и социальную защиту работников. Этот проект позволит приблизить Украину к Европейскому Союзу, ведь это станет еще одним шагом по приведению законодательства к европейским нормам», — заявил Виктор Иванкевич.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250284971&cat_id=244277212