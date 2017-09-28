Саммит ЕС обсудит в Эстонии будущее цифровых технологий

В Эстонию в четверг прибудут главы государств и правительств Европейского Союза, чтобы принять участие в саммите Совета ЕС по вопросам цифровых технологий.

Об этом говорится в сообщении председательства Эстонии в Совете ЕС, передает «Европейская правда».

Официально саммит состоится в пятницу, 29 сентября, но высокопоставленные гости планируют уже в четверг вечером за ужином обсудить актуальные вопросы международной политики и Европейского Союза.

«Технологическая трансформация и диджитализация глубоко влияют на наши рабочие места, промышленность, образование и систему социального обеспечения. Как указано в Римской декларации, для Европы необходимо принять технологические изменения, чтобы обеспечить процветающее и стабильное будущее для наших граждан. Кроме того, при решении проблем, возникающих в меняющемся мире, мы должны предложить нашим гражданам как защиту, так и новые возможности», — отмечают в эстонском председательстве.

Таллиннский цифровой саммит станет платформой для проведения дискуссий на высоком уровне относительно дальнейших планов цифрового инновационного процесса с целью сохранения Европы от технологической кривой, а в будущем станет цифровым лидером во всем мире.

На встрече предполагается разработать долгосрочную перспективу (до 2025 года) цифрового развития, охватывающего такие сферы, как надежность, доверие, безопасность, электронные выборы, промышленность, экономика и общество.

Источник — https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/28/7071568/