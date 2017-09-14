«Северный поток-2» может плохо влиять на транзит газа в ЕС, считают в ЕК

«Северный поток-2» может негативно повлиять на ряд маршрутов транзита газа в Евросоюз, в том числе, украинский, сказал еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете, выступая в Европарламенте в Страсбурге — сообщает «РИА Новости».

«Позиция Еврокомиссии такова: «Северный поток-2″ может иметь негативное воздействие на ряд транзитных маршрутов, ведущих в Евросоюз, включая тот, что идет через Украину», — сказал Каньете. Его речь транслировалась службами ЕС.

Еврокомиссия считает украинский маршрут транзита газа из России в Евросоюз надежным и стабильным, сказал еврокомиссар ранее в четверг.

Источник — https://ria.ru/economy/20170914/1504745665.html