Сергей Савчук: Наша задача — создать инструменты привлечения европейских инвестиций в украинские «зеленые» проекты

Вместе с европейскими партнерами Украина обсуждает возможные механизмы или фонды привлечения инвестиций в украинские «зеленые» проекты, заявил Сергей Савчук, председатель Госэнергоэффективности Украины.

«На протяжении последних трех лет принято немало законодательных стимулов для производителей «чистой» энергии. Теперь мы работаем над возможностями увеличения финансирования проектов в этой сфере. То есть создаем соответствующие финансовые инструменты в сотрудничестве с международными партнерами», — рассказал Сергей Савчук в эфире программы «Время. Итоги дня» на 5 канале.

Председатель пояснил, что инвесторы оценивают не только регуляторные механизмы и экономическую ситуацию в стране, но и непосредственно рентабельность и окупаемость проекта, и главное — его качество.

«Поэтому в рамках подписанных меморандумов о сотрудничестве Украины с Финляндией и Данией мы вместе с иностранными партнерами обсуждаем создание возможных механизмов или фондов, которые могли бы финансировать разработку действительно качественных проектов», — сообщил Сергей Савчук и добавил, что проекты должны быть настолько технически и финансово отличными, чтобы потенциальный инвестор понял, что проекты действительно будут успешными и результативными.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250275460&cat_id=244277212