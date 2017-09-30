Совместное заявление Комиссара Европейской Комиссии Сесилии Мальмстрем и Торгового представителя Украины Натальи Мыкольской

В совместном заявлении заместитель Комиссар Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем и заместитель Министра экономического развития и торговли — Торговый представитель Украины Наталья Мыкольская приветствуют вступление в силу автономных торговых преференций ЕС для Украины с 1 октября 2017 года.

«Это хорошая новость для украинских экспортеров. Несколько важных сельскохозяйственных и промышленных товаров теперь будут иметь лучший доступ на рынок ЕС, поскольку их можно экспортировать без применения таможенных пошлин.

Это является важным признаком продолжающейся ощутимой экономической и политической поддержки ЕС украинского народа, государства и его реформ.

Регламент ЕС относительно автономных торговых преференций увеличит объемы сельскохозяйственной продукции, Украина может экспортировать в ЕС по Соглашению об ассоциации, не платя таможенные пошлины. Это также ускорит ликвидацию ввозных пошлин ЕС на определенные промышленные товары, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации.

С точки зрения сельскохозяйственной продукции Украина сможет беспошлинно экспортировать в ЕС большие объемы пшеницы, кукурузы, ячменя, овса и ячменных крупы и гранул. Это предложение создает возможности экспорта без применения таможенных пошлин больших объемов переработанных помидоров, натурального меда и виноградных соков в ЕС. Такие торговые преференции также будут способствовать развитию отраслей промышленности, например, предоставят преимущества украинским производителям обуви, минеральных удобрений, алюминиевых изделий и бытовой электроники.

Мы приветствуем положительные последствия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и ее углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ), которая является ориентиром для реформ и поощряет торговлю и инвестиции. В первой половине текущего года, по данным Евростата, торговля товарами между ЕС и Украиной возросла на 23%, а ЕС в свою очередь продолжает укреплять свой статус крупнейшего торгового партнера Украины. В целом на Европейский Союз приходится около 40% общего объема экспорта Украины, и мы убеждены, что это дополнительное открытие возможностей торговли создаст еще один стимул для укрепления мощных торговых связей между ЕС и Украиной и будет поддерживать дальнейшую экспансию украинского экспорта в ЕС с учетом торговых ограничений, установленных Россией».

Украина и ЕС продолжат совместно работать с целью обеспечения еще больших возможностей и преимуществ для бизнеса Украины и ЕС в рамках УВЗСТ.

Дополнительная либерализация для экспорта ячменя, пшеницы и кукурузы начнет применяться с 1 января 2018 года.

Источник — http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=250309290&cat_id=244843950