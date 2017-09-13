Странам Восточного партнерства следует предоставить перспективу членства в ЕС — Линкявичюс
Восточное партнерство нуждается в новой стратегии, а странам-участницам следует предоставить перспективу членства в ЕС.
Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс во время мероприятия, посвященного Восточному партнерству, «Вильнюсские консультации», сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал Delfi.
«Странам-участницам инициативы ЕС Восточное партнерство, которые проводят реформы и культивируют европейские ценности, должна быть предоставлена перспектива членства в сообществе, а сотрудничество должно быть поднято на качественно новый уровень», — сказал он.
Министр подчеркнул, что за последние три года Украина провела больше реформ, чем за 23 года до этого. Линкявичюс считает, что идея Литвы о долгосрочной финансовой помощи Украине («План Маршалла») встречает большую поддержку среди западных партнеров.
Министр также отметил, что необходимо усилить поддержку ЕС проведения реформ в странах Восточного партнерства, подписавших соглашения об ассоциации с ЕС — Грузии, Молдове, Украине и утвердить долгосрочную стратегию отношений с этими странами.
«Исчерпав предыдущую повестку Восточного партнерства, возникает риск, что эта инициатива потеряет былую привлекательность и ускорение. Встреча глав ЕС на саммите Восточного партнерства в ноябре — хорошая и своевременная возможность это изменить», — сказал министр.
Источник — https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/12/7070846/
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