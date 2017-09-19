Тему развития локальной демократии в Мариуполе обсудили на «Неделе демократии» в польском Гданьске

Завершилась ежегодная вторая гданьская «Неделя демократии». В кругу гостей мероприятия — представители Грузии, Молдовы, Литвы, Белоруссии и Украины. Мариуполь представили начальник управления «Секретариат совета» Юлия Стамбулжи и советник городского головы, исполнительный директор Фонда развития Мариуполя Татьяна Ломакина.

Политиков, участников из разных стран, различных общественных организаций и международных фондов объединила одна тема – «Местная демократия».

В рамках данного мероприятия президент Гданьска Павел Адамович провел панельную дискуссию на тему «Демократия в действии» с активными представителями общественности. Для того, чтобы пригласить людей на встречу с мэром, были опубликованы объявления с приглашением участвовать в панельной дискуссии. Павел Адамович подчеркнул, что в европейском обществе очень важно наличие активных граждан.

Участники обсудили вопросы: «Как поддерживать гражданское участие в школах?», «Как поддерживать гражданскую активность среди взрослых?», «Как усилить инструменты участия граждан?» и «Как продвигать равное обращение на уровне города?». 55 экспертов после интенсивной работы в группах должны найти ответ вопрос «Как поддержать гражданскую деятельность в Гданьске?». Их рекомендации, которые будут приняты большинством, станут залогом для Гданьского городского совета и местной администрации для их реализации.

Позднее участники дискуссии ознакомились с деятельностью гданьского самоуправления в отношении существующих форм поддержки гражданского участия в школах. Слушатели узнали о программе уроков самоуправления, где около тысячи школьников из Гданьска ежегодно посещают штаб-квартиру Гданьского совета и ежегодную сессию детей RMG.

В рамках мероприятия обсуждалось и усиление польско-украинского децентрализованного сотрудничества, создание Агентства местной демократии в Мариуполе как устойчивой платформы для совместной работы. Генеральный секретарь ALDA Антонелла Вальморбида отметила, что их организация принципиально работает не с центральной властью, а с местной. Она также считает, что нет плохих учеников – есть плохие учителя, есть власть, которая не дает инструменты действия своим гражданам.

Начальник управления «Секретариат совета» Юлия Стамбулжи подчеркнула важность сотрудничества мариупольского муниципалитета с ALDA: «Гданьск стал на путь развития демократии более 20 лет назад. У них есть опыт, который Мариуполь готов перенимать».

Источник – http://mariupolrada.gov.ua/news/temu-rozvitku-lokalnoi-demokratii-v-mariupoli-obgovorili-na-tizhni-demokratii-v-gdansku