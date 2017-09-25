Техосмотр как новое условие въезда в ЕС: официальное заявление, которое оказалась неправдой

ЕС официально опроверг существование требований о пересечении границы с талоном техосмотра, поэтому от министерства нужно ждать не так объяснений, как извинений за распространение недостоверной информации. Это не первый случай появления ложной информации под лозунгами выполнения Соглашения об ассоциации, пишет Анатолий Марциновский в статье на сайте “Европейской правды”.

С 2018 года европейскую границу закроют для многих автомобилей из Украины. В Евросоюз не будут пускать украинские легковые авто, не прошедшие технический осмотр.

По крайней мере, такую новость, неожиданную и неприятную для автомобилистов, распространило Министерство инфраструктуры.

На поверхности – масса противоречий.

Во-первых, техосмотра для легковых авто в Украине нет с 2011 года – и никаких проблем с поездками в ЕС это не вызывало. Более того, со стороны Евросоюза не было никаких заявлений или предупреждений о возможных изменениях, наподобие тех, о которых объявило Министерство инфраструктуры.

Во-вторых, Соглашение об ассоциации действительно предусматривает введение техосмотра для всех автомобилей через имплементацию соответствующей директивы ЕС, в которой прописываются периодичность тестов и их детали. Так что при желании можно выстроить логическую цепочку: Украина согласно соглашению должна ввести техосмотр по стандартам ЕС, после чего и можно будет ездить в Евросоюз только с талонами о его прохождении.

Но и здесь не все сходится: в случае легковых авто Украина должна имплементировать директиву в течение пяти лет с начала действия соглашения. То есть до ноября 2019 года – отсчет начался в ноябре 2014-го, когда ассоциация заработала во временном режиме.

К счастью, нет. Все вышеперечисленное действительно имеет значение, если поездки в Евросоюз с талоном техосмотра действительно являются требованиями ассоциации с ЕС– как это утверждают в Министерстве инфраструктуры.

Ни в одном европейском документе нет привязки к наличию талона техосмотра для въезда в ЕС.

Об этом не сказано ни в Соглашении об ассоциации, ни в Директиве 2009/40/ЕС, ни в упомянутом министерством Соглашении о принятии единых условий периодических технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании таких осмотров (этот договор известен как Женевское соглашение 1958 года).

Отсутствие такого требования подтвердил ЕвроПравде и руководитель отдела прессы и информации представительства Евросоюза Юргис Вилчинскас.

«Ни о каком запрете на въезд в ЕС из-за отсутствия талона прохождения техосмотра речь не идет, – говорит он. – Ни с 2018 года, ни позже. Среди прочего, это не предусмотрено правилами пересечения границ Евросоюза».

Неизвестно, что стало причиной откровенной дезинформации Министерства инфраструктуры.

ЕвроПравда с четверга пыталась получить комментарий пресс-службы ведомства; в министерстве обещали предоставить разъяснения к концу пятницы. Правда, в ситуации, когда ЕС официально опроверг существование требований о пересечении границы только с талоном техосмотра, от министерства стоит ждать не так объяснений, как извинений за распространение недостоверной информации.

Какими бы ни были причины появления такой новости, ее восприятие обществом несложно спрогнозировать: мол, Евросоюз через Соглашение об ассоциации заставляет нас срочно возобновить техосмотр, иначе не будет пускать к себе украинские авто.

К сожалению, это не первый случай запуска ложной информации под лозунгами выполнения соглашения.

Причем именно украинские водители стали популярной «целевой аудиторией» для манипуляций.

Ранее была попытка «втюхать» автомобилистам «европейские» автономера. Относительно недавно запущена информация о якобы срочной необходимости в переходе на новые водительские удостоверения.

Конечно, подобные заявления выставляют в неприглядном свете их инициаторов. Но гораздо хуже, что одновременно они способны дискредитировать суть и цель европейской интеграции.

«Подписав Соглашение об ассоциации, Украина получила определенные права и возможности – но также взяла на себя обязательства. Европейские партнеры надеются, что она полностью их выполнит, в том числе это касается и технического осмотра легковых автомобилей, – говорит Юргис Вилчинскас. – И это нужно прежде всего не Евросоюзу, а самим украинцам, ведь касается безопасности на дорогах и, соответственно, жизни людей».

Действительно, технический осмотр автомобилей есть во всех цивилизованных странах. Украина должна выполнить предусмотренные ассоциацией обязательства и ввести тесты для легковых авто – сейчас их проходят только коммерческие грузовые автомобили и автобусы.

Но понятно, что заново введенный технический осмотр должен соответствовать европейским стандартам, а его целью должна быть не коррупция, а повышение безопасности на дорогах. Просто, быстро, недорого – на таких принципах основывается директива Евросоюза о проверке пригодности к эксплуатации автомобилей и автоприцепов, которую должна имплементировать Украина.

Источник – https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/09/22/7071358/