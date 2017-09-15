Транзит через Украину после 2020 года в приоритете для ЕС — вице-президент Еврокомиссии

Украина имеет огромный потенциал стать значительным энергетическим узлом или хабом, и ЕС готов поддержать сохранение важной роли страны в транзите российского природного газа в Европу. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шевчович на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве — сообщает издание «Дело».

«Продолжение транзита газа через Украину после 2020 года (после окончания контракта «Нафтогаза Украины» с «Гапромом» — ред.) — это приоритет для ЕС», — сказал он.

По словам Шефчовича, важно также совместно работать над повышением энергоэффективности украинской экономики, разведкой природного газа, ростом двусторонней торговли, уже получившей толчок в связи со вступлением в силу Зоны свободной торговли с ЕС.

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему осуществляется на основании контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром». Действие контракта истекает в 2019 году, однако представители российского Минэнерго и «Газпрома» неоднократно заявляли, что транзит газа через Украину ненадежен и либо прекратится совсем, либо поставки будут снижены до минимальных объемов.

Источник — https://delo.ua/business/tranzit-cherez-ukrainu-posle-2020-goda-v-prioritete-dlja-es-vice-334556/