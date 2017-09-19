Три европейские энергокомпании хотят участвовать в проекте «Энергомост «Украина — ЕС»

Украинско-чешская рабочая группа по вопросам энергетики усиливает сотрудничество в направлении энергетической безопасности, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

Такая договоренность достигнута по результатам рабочего визита Министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика в г. Прага (Чешская Республика).

Поездка состоялась по приглашению вице-премьер-министра Чешской Республики Павла Белобрадека с 12 по 13 сентября 2017 года с целью обсуждения текущего состояния и дальнейшей интенсификации двустороннего сотрудничества в области энергетики.

Во время встреч обсуждались вопросы повышения уровня энергетической безопасности, диверсификации источников и путей энергоснабжения, развития стратегической роли существующего маршрутного транзита в Европу и привлечение передовых инновационных и энергоэффективных технологий и инвестиций в энергетическую отрасль.

Чешская сторона подчеркнула заинтересованность и возможности оказания поддержки Украине для повышения уровня энергетической безопасности путем привлечения новейших технологий, модернизации электроэнергетической сети и присоединения ее к объединенной европейской энергетической системе.

Кроме того, по результатам встречи с Министром промышленности и торговли Чехии Иржи Гавличиком договорились вывести на новый качественный уровень деятельность украинско-чешской Рабочей группы по вопросам энергетики, которая функционирует в рамках Украинско-чешской межправительственной смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

В частности, сторонами достигнута договоренность проработать вопрос о поднятии уровня сопредседателей указанной Группы до Министра или заместителя Министра.

Указанная Рабочая группа является эффективной платформой для обсуждения всех актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в сфере энергетики.

Источник – http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=19B57BAB8EF831B6EFCAF9946A5EDD90.app1?art_id=245235837&cat_id=35109